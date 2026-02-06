Информационный центр МВД открылся на Ванеева в Нижнем Новгороде

Фото:
Информационный центр Главного управления МВД России по Нижегородской области начал работать по новому адресу с 3 февраля 2026 года.
Теперь справки о наличии или отсутствии судимости можно получить на улице Ванеева, 20 в Нижнем Новгороде.
Переезд был осуществлен с целью улучшения условий обслуживания населения и создания более комфортной рабочей среды для сотрудников. В новом помещении площадью свыше 200 квадратных метров оборудованы рабочие места для 14 специалистов. Также предусмотрены зоны приема граждан, соответствующие актуальным требованиям безопасности и доступности.
Оценить, как заработал центр на новом месте, приехал начальник областного управления МВД генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев. Он осмотрел обновлённые кабинеты, проверил, насколько удобно организованы рабочие места и как встречают граждан.
Особое внимание руководитель уделил качеству предоставляемой информации. По его словам, каждый обратившийся должен получить полные и точные разъяснения по своему вопросу непосредственно на месте.
Начальник Информационного центра Сергей Игошин представил зоны ожидания, оборудованные с учетом потребностей различных групп населения, включая маломобильных граждан и родителей с детьми.
Во время визита Юрий Арсентьев поблагодарил сотрудников за эффективную работу в период переезда и пожелал дальнейших профессиональных успехов.
"Мы создали современную, функциональную площадку, где каждый посетитель сможет получить необходимую услугу не только в строго соблюденные сроки, но и в комфортных условиях", — подчеркнул глава областного главка.
Напомним, режим работы учреждения не изменился.
