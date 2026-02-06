Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Общество

Информационный центр МВД открылся на Ванеева в Нижнем Новгороде

06 февраля 2026 19:45 Общество
Информационный центр МВД открылся на Ванеева в Нижнем Новгороде

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Информационный центр Главного управления МВД России по Нижегородской области начал работать по новому адресу с 3 февраля 2026 года.

Теперь справки о наличии или отсутствии судимости можно получить на улице Ванеева, 20 в Нижнем Новгороде.

Переезд был осуществлен с целью улучшения условий обслуживания населения и создания более комфортной рабочей среды для сотрудников. В новом помещении площадью свыше 200 квадратных метров оборудованы рабочие места для 14 специалистов. Также предусмотрены зоны приема граждан, соответствующие актуальным требованиям безопасности и доступности.

Оценить, как заработал центр на новом месте, приехал начальник областного управления МВД генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев. Он осмотрел обновлённые кабинеты, проверил, насколько удобно организованы рабочие места и как встречают граждан.

Особое внимание руководитель уделил качеству предоставляемой информации. По его словам, каждый обратившийся должен получить полные и точные разъяснения по своему вопросу непосредственно на месте.

Начальник Информационного центра Сергей Игошин представил зоны ожидания, оборудованные с учетом потребностей различных групп населения, включая маломобильных граждан и родителей с детьми.

Во время визита Юрий Арсентьев поблагодарил сотрудников за эффективную работу в период переезда и пожелал дальнейших профессиональных успехов.

"Мы создали современную, функциональную площадку, где каждый посетитель сможет получить необходимую услугу не только в строго соблюденные сроки, но и в комфортных условиях", — подчеркнул глава областного главка.

Напомним, режим работы учреждения не изменился.

Ранее сообщалось, что 29 новых служебных машин пополнили автопарк ГУ МВД России по Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

