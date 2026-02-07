Минздрав усилит контроль за нижегородцами, которые часто берут больничный

Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Фото: Александр Воложанин

Министерство здравоохранения России готовит изменения в правила выдачи листков временной нетрудоспособности. Новый проект документа предполагает усиленный контроль за гражданами, которые часто берут больничный.

Как сообщает медицинский эксперт Алексей Никонов в своем телеграм-канале, на особое внимание врачей попадут пациенты, оформившие больничный четыре и более раз за последние шесть месяцев. В таких случаях решение о выдаче нового листка будет принимать врачебная комиссия.

При этом изменения коснутся не всех категорий пациентов. К ним относятся те, кто брал больничный по уходу за больным родственником, находился на лечении по беременности, а также получал помощь по социально значимым заболеваниям или нуждался в заместительной почечной терапии.

Если человек попадает под одну из этих категорий, его документы не будут направляться на дополнительную проверку.

Сейчас проект приказа проходит стадию оценки регулирующего воздействия. Если его утвердят, новые правила начнут действовать с 1 марта текущего года.

Напомним, похожие предложения уже обсуждались в 2025 году, но тогда из-за бурной реакции общественности Минздрав несколько раз опровергал информацию об изменениях.

Ранее сообщалось, что обновлённые правила расчёта выплат по больничным листам начали действовать в Нижегородской области в 2026 году.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

