Что смотрят те, кто остался дома — Wink представил рейтинг просмотров за пятую неделю самоизоляции

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Видеосервис Wink компании "Ростелеком" представил рейтинг просмотров за пятую неделю (20–26 апреля 2020 года) после усиления мер по изоляции людей дома. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Просмотр ТВ и киносериалов, в том числе на дополнительных экранах, продолжает расти и это помогает людям не чувствовать себя в культурной и информационной изоляции.
На прошлой неделе состоялось уникальное событие для российского рынка — первая премьера фильма, который вышел на онлайн-платформах, включая Wink раньше, чем в офлайн-кинотеатрах. Фантастический триллер "Спутник " — работа режиссера Егора Абраменко с целой плеядой звезд: Оксана Акиньшина, Петр Федоров, Федор Бондарчук. Этот фильм стремительно взлетел на первое место в своей категории.
Другим заметным событием недели стал живой онлайн-концерт группы "Алиса". Константин Кинчев и команда собрали настоящую армию поклонников, которых оказалось более 550 тысяч — именно с такого количества устройств посмотрели прямую трансляцию концерта в пятницу 24 апреля. А в ближайшую пятницу, 1 мая, в проекте WinkLive состоится живой концерт группы "Звери".
Клиенты чаще всего выбирали подписки "Трансформер" (за возможность самостоятельно формировать состав контента) и "Суперхиты" (за максимальную коллекцию топ-фильмов всех стран и жанров). Кстати, более трети подписчиков "Суперхитов" уже посмотрели фильм "Спутник".
Топ-5 российского кино:
- "Спутник";
- "Лед 2";
- "Громкая связь";
- "Союз спасения";
- "Последний богатырь".
Топ-5 российских сериалов:
- "ИП Пирогова";
- "Отель Элеон";
- "Корни";
- "Молодежка";
- "Миша портит всё".
Топ-5 мультфильмов:
- "Холодное сердце 2";
- "Маша и Медведь";
- "Вперед";
- "Фиксики";
- "Буренка Даша".
Топ-5 видеоконтента в образовании, развитии, культуре:
- Группа "Алиса", живой концерт в проекте WinkLive 24 апреля;
- Тимати, запись живого концерта в проекте WinkLive 17 апреля;
- Полина Гагарина, запись живого концерта в проекте WinkLive 10 апреля;
- "Лицей. Школьная программа" (онлайн-уроки для 5–11 классов);
- "Тренировки с Бадюком".
Топ-5 зарубежного кино:
- "Соник в кино";
- "Плохие парни навсегда";
- "Под водой";
- "Бладшот";
- "Маяк".
Топ-5 зарубежных сериалов:
- "Мир Дикого Запада";
- "Блудный сын";
- "Друзья";
- "Беги";
- "Аббатство Даунтон".
Отмечается, что видеосервис Wink 16 марта открыл бесплатный доступ к большой коллекции отечественных и зарубежных фильмов, сериалов, детского развлекательного и образовательного контента. В Wink можно бесплатно смотреть пять лучших телеканалов о культуре и искусстве (Mezzo, MezzoliveHD, "Театр", Museum, iConcerts). Позднее в открытый доступ добавили дополнительный видеоконтент для саморазвития и обучения: фитнес-тренировки, кулинарные курсы, уроки школьной программы, видео-путешествия и экскурсии, спектакли, музеи и концерты.
Wink—цифровой видеосервис "Ростелекома", который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (25 тысяч позиций). Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).
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