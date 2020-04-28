Что смотрят те, кто остался дома — Wink представил рейтинг просмотров за пятую неделю самоизоляции Культура и отдых

Фото: Ростелеком

Видеосервис Wink компании "Ростелеком" представил рейтинг просмотров за пятую неделю (20–26 апреля 2020 года) после усиления мер по изоляции людей дома. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Просмотр ТВ и киносериалов, в том числе на дополнительных экранах, продолжает расти и это помогает людям не чувствовать себя в культурной и информационной изоляции.

На прошлой неделе состоялось уникальное событие для российского рынка — первая премьера фильма, который вышел на онлайн-платформах, включая Wink раньше, чем в офлайн-кинотеатрах. Фантастический триллер "Спутник " — работа режиссера Егора Абраменко с целой плеядой звезд: Оксана Акиньшина, Петр Федоров, Федор Бондарчук. Этот фильм стремительно взлетел на первое место в своей категории.

Другим заметным событием недели стал живой онлайн-концерт группы "Алиса". Константин Кинчев и команда собрали настоящую армию поклонников, которых оказалось более 550 тысяч — именно с такого количества устройств посмотрели прямую трансляцию концерта в пятницу 24 апреля. А в ближайшую пятницу, 1 мая, в проекте WinkLive состоится живой концерт группы "Звери".

Клиенты чаще всего выбирали подписки "Трансформер" (за возможность самостоятельно формировать состав контента) и "Суперхиты" (за максимальную коллекцию топ-фильмов всех стран и жанров). Кстати, более трети подписчиков "Суперхитов" уже посмотрели фильм "Спутник".

Топ-5 российского кино:

- "Спутник";

- "Лед 2";

- "Громкая связь";

- "Союз спасения";

- "Последний богатырь".

Топ-5 российских сериалов:

- "ИП Пирогова";

- "Отель Элеон";

- "Корни";

- "Молодежка";

- "Миша портит всё".

Топ-5 мультфильмов:

- "Холодное сердце 2";

- "Маша и Медведь";

- "Вперед";

- "Фиксики";

- "Буренка Даша".

Топ-5 видеоконтента в образовании, развитии, культуре:

- Группа "Алиса", живой концерт в проекте WinkLive 24 апреля;

- Тимати, запись живого концерта в проекте WinkLive 17 апреля;

- Полина Гагарина, запись живого концерта в проекте WinkLive 10 апреля;

- "Лицей. Школьная программа" (онлайн-уроки для 5–11 классов);

- "Тренировки с Бадюком".

Топ-5 зарубежного кино:

- "Соник в кино";

- "Плохие парни навсегда";

- "Под водой";

- "Бладшот";

- "Маяк".

Топ-5 зарубежных сериалов:

- "Мир Дикого Запада";

- "Блудный сын";

- "Друзья";

- "Беги";

- "Аббатство Даунтон".

Отмечается, что видеосервис Wink 16 марта открыл бесплатный доступ к большой коллекции отечественных и зарубежных фильмов, сериалов, детского развлекательного и образовательного контента. В Wink можно бесплатно смотреть пять лучших телеканалов о культуре и искусстве (Mezzo, MezzoliveHD, "Театр", Museum, iConcerts). Позднее в открытый доступ добавили дополнительный видеоконтент для саморазвития и обучения: фитнес-тренировки, кулинарные курсы, уроки школьной программы, видео-путешествия и экскурсии, спектакли, музеи и концерты.

Wink—цифровой видеосервис "Ростелекома", который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (25 тысяч позиций). Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).