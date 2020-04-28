Прием заявок на конкурс социальных и культурных проектов "ЛУКОЙЛ" продлен в Нижегородской области Общество

Фото: ПАО ЛУКОЙЛ

Прием заявок на XIV Конкурс социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" продлен в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Старт конкурса был объявлен 20 марта 2020 года.

Его целью является поддержка проектов и инициатив местных сообществ в решении актуальных проблем территорий, создание условий для увеличения числа активных граждан и организаций, способных реализовать яркие социальные идеи в своем регионе, а также повышение эффективности благотворительной помощи.

В этом году помимо традиционных номинаций "Духовность и культура", "Экология", "Спорт" учреждена номинация "Великий подвиг", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Срок приема заявок на участие в конкурсе от некоммерческих организаций и муниципальных образований продлен с 15 мая до 15 июня 2020 года включительно.

Заявки принимаются почтовыми отправлениями по адресу: 607650, Нижегородская область, район Кстовский, город Кстово, шоссе Центральное (Промышленный район), дом 9.

Оргкоординатором конкурса в Нижегородском регионе выступает Центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (электронная почта pr-nnos@lukoil.com., телефон: (83145) 5- 50-58)

С положением, условиями и иной информацией о проведении конкурса можно ознакомиться на официальной странице компании.