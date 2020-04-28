ЗС НО хочет расширить перечень отраслей экономики, терпящей убытки в условиях COVID-19 Политика

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области хотят предложить правительству РФ расширить перечень отраслей экономики, терпящей убытки в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ЗС НО.

Такая информация была озвучена в ходе расширенного заседания комитета Законодательного собрания по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма. В ходе совещания обсуждались дополнительные меры поддержки бизнеса в условиях распространения коронавируса.

Заседание, которое прошло в формате видеоконференции, провел председатель профильного комитета Олег Лавричев. В дискуссии приняли участие депутаты Законодательного собрания, представители областного правительства, руководство Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей и региональной торгово-промышленной палаты, региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей.

В ходе заседания было отмечено, что в условиях пандемии организации, индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане оказались в непростом экономическом положении. Организации, приступившие к работе в период режима повышенной готовности, отмечают существенное снижение выручки, сокращение объема заказов на продукцию, увеличение дебиторской задолженности и сложности с оплатой контрактов, нарушение кооперационных связей.

Органами государственной власти РФ и Нижегородской области приняты меры поддержки отдельных отраслевых предприятий, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения коронавируса.

По итогам совещания было принято решение о необходимости обращения в правительство РФ о важности обеспечения функционирования судебной системы в полноценном режиме, расширения перечня отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, оказания мер государственной поддержки предприятиям оборонно-промышленного комплекса и системообразующим предприятиям, имеющим региональное значение, сохранить действия единого налога на вменённый доход на 2021 год.

Кроме того, по мнению участников совещания, необходимо усовершенствовать методику организации выполнения социально-значимых работ в период режима повышенной готовности, проработать возможность введения дополнительных мер по стабилизации работы реального сектора экономики на территории региона, в числе которых расширение перечня отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в Нижегородской области, и введение для них адресных мер государственной поддержки, а также предоставления налоговых льгот субъектам малого и среднего предпринимательства.

"Безусловно, все проблемы, которые существуют сегодня в сфере бизнеса, будут выноситься на более высокие уровни. В рамках текущей работы, мы с коллегами договорились о том, что такие встречи будут проводиться регулярно для принятия оперативных решений по скорейшему выходу из критической ситуации, в которой находятся многие отраслевые организации. Мы должны найти возможности для того, чтобы бизнес смог с этим справится, сохраняя рабочие места", - сказал председатель комитета по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма Олег Лавричев.