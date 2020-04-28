Нижегородские предприниматели за I квартал получили 1 млрд рублей льготных кредитов Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородские предприниматели за I квартал 2020 года получили 1 млрд рублей кредитных средств благодаря господдержке. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Поручительства по кредитам в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" выдает "Агентство по развитию системы гарантий и Микрокредитная компания для субъектов малого и среднего предпринимательства Нижегородской области".

Госпоручительство позволяет получить заемные средства по низким ставкам. Так, средний процент по такому кредиту - 9,56% годовых

Глеб Никитин добавил, что фонд Агентства был увеличен на 48 млн рублей за счет бюджетных средств, что позволило увеличить количество выданных поручительств.

"Для продолжения деятельности, для сохранения рабочих мест бизнесу нужны деньги на развитие и оборотные средства, - сказал губернатор Нижегородской области.

"Но очень часто из-за недостатка гарантий банки отказывают компаниям в выдаче кредитов либо предлагают очень "дорогие" финансовые продукты. А госпоручительство позволяет получить заемные средства по низким ставкам. Поэтому поручительство сегодня - одна из самых востребованных мер поддержки действующего бизнеса", - отметил Глеб Никитин.

"Всего за I квартал 2020 года было выдано 42 поручительства на сумму около 400 млн рублей. Это в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", - пояснил он.