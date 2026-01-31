Нижегородский минздрав опроверг закрытие детской больницы в Дзержинске Общество

Фото: Максим Герасимов

В министерстве здравоохранения Нижегородской области опровергли слухи о ликвидации детской больницы №8 в Дзержинске. Об этой ситуации рассказал представитель медицинского сообщества региона Алексей Никонов в своем Telegram-канале.

По его словам, медицинские корпуса, построенные в 1952 году, перестали соответствовать современным санитарно-эпидемиологическим нормам и стандартам безопасности, поэтому они были переданы в минимущество и выведены из эксплуатации.

Дети, которые ранее приходили на прием в здания старой больницы, теперь обслуживаются в других медицинских учреждениях.

В частности, юные пациенты могут воспользоваться амбулаториями на бульваре Победы, улицах Удриса и Пушкинской, а также стационаром на улице Грибоедова, где развернуто 90 койко-мест.

