Общество

Владимир Гройсман: "Решить проблему с бездомными животными возможно"

31 января 2026 13:25 Общество
Владимир Гройсман: Решить проблему с бездомными животными возможно

В зимнее время бездомные животные оказываются в особенно уязвимом положении, и заботливые жители Нижнего Новгорода стараются облегчить их судьбу. Люди приносят животных в подъезды, подкармливают их, а также доставляют к приютам.

Руководитель нижегородского приюта "Сострадание" Владимир Гройсман считает, что проблема бездомных животных вполне решаема.

"Всё зависит от воли и позиции местных властей. В Нижнем Новгороде администрация уже выделяет субсидии на содержание животных в стационарах, оказание первичной медицинской помощи. В Городце планируется строительство приюта для бездомных питомцев", — сообщил Гройсман.

Он также подчеркнул, что лечение травмированных кошек и собак требует значительных финансовых вложений.

Интервью с Владимиром Гройсманом полностью можно послушать на портале radiokp.ru.

Ранее сообщалось, что власти Нижнего Новгорода ввели новые меры поддержки для содержания бездомных животных.

Новости по теме
20 января 2026 11:34Нижегородские депутаты поддержали изъятие животных в случае опасности
14 октября 2025 17:23В Нижнем Новгороде предложили поощрять рублем тех, кто возьмет собаку из приюта
10 октября 2025 14:48Нижегородским приютам компенсируют расходы на аренду и ветпомощь
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных