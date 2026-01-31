Владимир Гройсман: "Решить проблему с бездомными животными возможно" Общество

В зимнее время бездомные животные оказываются в особенно уязвимом положении, и заботливые жители Нижнего Новгорода стараются облегчить их судьбу. Люди приносят животных в подъезды, подкармливают их, а также доставляют к приютам.

Руководитель нижегородского приюта "Сострадание" Владимир Гройсман считает, что проблема бездомных животных вполне решаема.

"Всё зависит от воли и позиции местных властей. В Нижнем Новгороде администрация уже выделяет субсидии на содержание животных в стационарах, оказание первичной медицинской помощи. В Городце планируется строительство приюта для бездомных питомцев", — сообщил Гройсман.

Он также подчеркнул, что лечение травмированных кошек и собак требует значительных финансовых вложений.

Интервью с Владимиром Гройсманом полностью можно послушать на портале radiokp.ru.

Ранее сообщалось, что власти Нижнего Новгорода ввели новые меры поддержки для содержания бездомных животных.