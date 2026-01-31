Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
31 января 2026 14:46Одинокую лошадь заметили в поле около Новопокровского
31 января 2026 13:25Владимир Гройсман: "Решить проблему с бездомными животными возможно"
31 января 2026 11:27Движение по Мызинскому путепроводу ограничат до конца лета
31 января 2026 10:24Коммунальщики устраняют последствия аварии на улице Ковалихинской
31 января 2026 09:54Уроженец Лысковского округа Алексей Суров погиб на СВО
31 января 2026 09:25Число уборочной техники на дорогах Нижнего Новгорода удвоили
31 января 2026 07:02Еще 30 видов животных включили в Красную книгу Нижегородской области
30 января 2026 19:47Предельную сумму социальных налоговых вычетов предложили увеличить в 2 раза
30 января 2026 19:22Нижегородцы могут рассказать о склонениях к аборту на Сохрани.рф
30 января 2026 18:40Нижегородские леса обследовали на площади более 3 тысяч гектаров
Общество

Одинокую лошадь заметили в поле около Новопокровского

31 января 2026 14:46 Общество
Одинокую лошадь заметили в поле около Новопокровского

Фото: Telegram-канал "Нижний Новгород. Без цензуры"

Одинокую лошадь заметили 31 января в полях около деревни Новопокровское в Нижнем Новгороде. Об этой ситуации сообщает телеграм-канал "Нижний Новгород. Без цензуры".

Очевидцы рассказали, что животное уже несколько часов бродит в окрестностях деревни и не может подняться по заснеженным холмам.

"Кто потерял лошадь? Нужно спасать, иначе погибнет на морозе", - говорится в сообщении.

Ранее руководитель нижегородского приюта "Сострадание" Владимир Гройсман прокомментировал ситуацию с бездомными животными в регионе.

Также сообщалось, что в нижегородском Заксобрании поддержали проект закона об изъятии животных в случае опасности.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Животные Зоозащитники
Поделиться:
Новости по теме
22 января 2026 18:00Новые меры поддержки для приютов животных заработали в Нижнем Новгороде
21 января 2026 13:13Бешеный хомяк укусил ребенка в Новинках: введен карантин
14 октября 2025 17:23В Нижнем Новгороде предложили поощрять рублем тех, кто возьмет собаку из приюта
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных