Одинокую лошадь заметили в поле около Новопокровского Общество

Фото: Telegram-канал "Нижний Новгород. Без цензуры"

Одинокую лошадь заметили 31 января в полях около деревни Новопокровское в Нижнем Новгороде. Об этой ситуации сообщает телеграм-канал "Нижний Новгород. Без цензуры".

Очевидцы рассказали, что животное уже несколько часов бродит в окрестностях деревни и не может подняться по заснеженным холмам.

"Кто потерял лошадь? Нужно спасать, иначе погибнет на морозе", - говорится в сообщении.

Ранее руководитель нижегородского приюта "Сострадание" Владимир Гройсман прокомментировал ситуацию с бездомными животными в регионе.

Также сообщалось, что в нижегородском Заксобрании поддержали проект закона об изъятии животных в случае опасности.