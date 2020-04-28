Более 20 млн рублей потратят на музыкальное оснащение Нижегородского музучилища Культура и отдых

На покупку нового музыкального и учебного оборудования для Нижегородского музыкального училища им. Балакирева выделено 22 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Из этой суммы 20 млн рублей – средства федерального, 2 млн – областного бюджетов. Инструменты и учебное оборудование приобретаются в рамках реализации федеральной программы "Творческие люди" национального проекта "Культура" в 2020 году.

В мае 2020 года в училище должна поступить новая учебная литература. До конца ноября в большом зале появятся два больших концертных рояля. Также планируют поставить три кабинетных рояля и два новых баяна. Все инструменты изготавливаются исключительно на заказ.

До введения режима самоизоляции для занятий в аудиториях были куплены два акустических фортепиано, три электронных пианино и аккордеон. Два новых рояля установлены в малом зале. Кроме этого, приобретено световое оборудование для большого концертного зала, а также проекторы, интерактивные панели, ноутбуки и ученическая мебель.

"Отечественное творческое образование всегда славилось высочайшим уровнем подготовки специалистов. Наши нижегородские музыканты уверенно занимают лидирующие позиции не только в России, но и за рубежом. Безусловно, новые инструменты и разнообразное оборудование позволят вести обучение молодых талантов на более высоком уровне", – отметил заместитель директора по учебно-производственной работе, заведующий вокальным отделением училища Андрей Куклев.

"Чтобы по-настоящему оценить музыкальные инструменты в работе, а также мастерство наших студентов и преподавателей, мы с радостью приглашаем нижегородцев и гостей города на концерты Нижегородского музыкального училища в новом учебном году", - добавил он.

По его словам, обновление парка инструментов не проводилось с 80-х годов.

Напомним, в 2020 году сразу в 17 образовательных учреждений сферы культуры и искусств будут приобретены новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы в рамках нацпроекта "Культура". На эти цели предусмотрено почти 90 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

"Наш регион всегда славился сильными традициями в музыкальном образовании на всех уровнях. Важно, чтобы у ребят была возможность заниматься на качественных инструментах. Национальный проект "Культура", утвержденный президентом России Владимиром Путиным, позволяет вкладывать ресурсы не только в дома культуры, но и в школы искусств. Это поможет системе подготовки талантливых специалистов", – подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.