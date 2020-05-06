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Общество

Семнадцать возгораний сухой травы произошло в Нижегородской области 6 мая

07 мая 2020 14:10  [1] Общество

Семнадцать возгораний сухой травы произошло в Нижегородской области 6 мая 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Всего в этом году уже зарегистрировано 654 пожара. Общая площадь, пройденная огнем, составила 1 997 748 кв.м.

За сжигание сухой растительности и мусора составлено 189 протоколов.

Напомним, особый противопожарный режим введен в Нижегородской области 9 апреля.

Отметим, что в соответствии с ч.2 ст.20.4 КоАП РФ нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусматривает административный штраф: на граждан - в размере от двух до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от 15 до 30 тысяч рублей; на юридических лиц - от 200 до 400 тысяч рублей.

Кроме того, предусматривается и уголовная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее пожар с крупным материальным ущербом и гибелью людей, либо за умышленный поджог.

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