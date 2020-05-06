Акция "Бессмертный подвиг" стартовала в Нижегородской области Общество

Акция "Бессмертный подвиг" стартовала в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба НРО "Единой России".

Акция проходит в онлайн формате в рамках общественной инициативы по присвоению Нижнему Новгороду почетного звания "Город трудовой доблести". Жители региона могут увековечить подвиг своих родных, ковавших Великую Победу в тылу - на предприятиях, в конструкторских бюро, колхозах и совхозах Горьковской области.

По итогам акции из фотографий составят масштабное панно с изображениями героев тыла в форме легендарной "полуторки", которое в дальнейшем будет размещено на территории Нижегородского кремля.

Решение о запуске акции принято организационным комитетом, который был создан по инициативе НРО партии "Единая Россия".

"Акция "Бессмертный подвиг" - это возможность почтить память тех, кто в тяжелейших условиях ковал Великую Победу в тылу. Вся Горьковская область тогда работала на фронт, обеспечивая его всем необходимым. На заводах выпускали новейшую военную технику, в деревнях и селах трудились люди, чтобы вырастить достойный урожай. Такие проекты как "Бессмертный подвиг" сегодня крайне важны, ведь они помогают поддерживать связь между поколениями, сохранять и защищать историческую память", - сказал секретарь НРО партии "Единая Россия", губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Эта акция - очередной этап получившей всенародную поддержку инициативы по присвоению Нижнему Новгороду почетного звания "Город трудовой доблести". На данный момент её поддержали более 740 тысяч человек.

Все, кто присоединился к данному проекту и оставил свою подпись под обращением, могут разместить на сайте "ЗаНижний.РФ" фотографии своих близких, которые трудились в годы Великой Отечественной войны на территории Горьковской области. Фотографию необходимо дополнить краткими биографическими данными героя, содержащими Ф.И.О., год рождения, место работы, должность.

Напомним, сбор подписей за присвоение Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести" стартовал 1 февраля. На данный момент ходатайство о присвоении Нижнему Новгороду почетного звания направлено в адрес президента России Владимира Путина.

Сбор подписей будет проходить вплоть до присвоения Нижнему Новгороду заслуженного звания. Те, кто еще не успел поддержать инициативу, могут сделать это, пройдя простую процедуру регистрации на сайте "ЗаНижний.РФ".

Также в Нижегородской области проходит конкурс рисунков и эссе "Нижний Новгород – город трудовой доблести" среди воспитанников детских садов и школьников. Работы посвящены вкладу горьковчан в Победу в Великой Отечественной войне. На данный момент на сайте "ЗаНижний.рф" проходит рейтинговое голосование по определению лучших работ.