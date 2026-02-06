Трамваи и автобусы вернулись на маршруты после пожара на Ильинке Общество

Фото: МЧС России по Нижегородской области

Возобновилось движение транспорта на улице Ильинской в Нижнем Новгороде, сообщили в ЦРТС.

Трамваи №2 и №27, а также автобусы №№5, 26, 41 и 43 снова курсируют по стандартным маршрутам.

Утром 6 февраля на Ильинской улице,99 произошел пожар. В связи с возгоранием движение на улицах Ильинской и Новой временно перекрывали в обе стороны, а маршруты общественного транспорта изменяли.

Из горящего дома были эвакуированы два человека. Открытое горение было ликвидировано в 13:56.