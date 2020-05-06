Определились детские сады в Нижнем Новгороде, где откроют дежурные группы после 12 мая Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Определились детские сады в Нижнем Новгороде, где откроют дежурные группы после 12 мая.

Как сообщил в своем аккаунте в сети Instagram министр образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области Сергей Злобин, после 12 мая в Нижнем Новгороде планируется постепенное открытие 350 дежурных групп в 223 детских садах.

"В рамках действующего Указа губернатора совместно с администрацией Нижнего Новгорода определили перечень детских садов в которых будут запущены дежурные группы. Увеличение в 10 раз. Стартуем с 12 мая, но аккуратно и постепенно. С учётом наполняемости и эпидситуации", - поясняет Сергей Злобин.

При этом он призывает родителей оставлять детей дома, поскольку это сейчас самый безопасный вариант.

Далее министр приводит список детских садов, где планируется открытие дежурных групп:

Автозаводский район

2, 3, 4, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 22, 24, 25, 26, 29, 34, 35, 37, 43, 44, 45, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 63 (оба), 64, 65, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 94, 95, 96, 98, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 149, 153, 198, 223, 257, 258, 341, 429, 446

Канавинский район

6, 7, 8, 11, 14, 18, 23, 27, 46, 47, 51, 53, 54, 56, 63, 65, 67, 68, 82, 103, 113, 118, 126, 231, 352, 361, 426, 433, 438, 444, 476

Ленинский район

69, 97, 103, 125, 151,155, 158, 159, 165, 167, 247, 269, 294, 325, 340, 368, 386, 436, 453, 458, 461

Московский район

32, 38, 40, 73, 74, 75, 76, 83, 93, 94, 114, 115, 141, 147, 156, 199, 212, 236, 272, 300, 302, 303, 304, 314, 318, 319, 321, 322, 345, 346, 355, 385, 390, 411, 417, 437, 452, 470

Советский район

21, 49, 196, 282, 283, 284, 466, структурные подразделения школ 29, 122

Сормовский район

11, 28, 52, 60, 77, 90, 95, 96, 98, 99, 101, 102, 190, 211, 215, 229, 270, 301, 323, 332, 360, 363, 364, 365, 382, 388, 391, 393, 394, 396, 402, 421, 450, 456, 457, 460, 464, 467

Приокский район

205, 210

Нижегородский район

7, 20