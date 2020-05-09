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Общество

Нижегородские юнги победили во всероссийской онлайн олимпиаде "Солнечная регата"

14 мая 2020 13:32  [28] Общество

Всероссийская онлайн олимпиада "Солнечная регата", посвященная 75-летию Победы, прошла 13 мая 2020 года.

В пресс-службе Заксобрания региона рассказали, что в олимпиаде приняли участие 10 команд из разных регионов страны. Нижегородскую область представили две команды, входящие в состав "Волжской Солнечной флотилии" (МБУ ДО "Нижегородское детское речное пароходство").

Команда "Радуга" (МАОУ "Гимназия №2" Нижнего Новгорода и "Ветлазаврики" (МБУ ДО "Ветлужский районный дом детского творчества") отвечали на вопросы по истории Российского флота, роли флота в Великой Отечественной войне, истории соревнований "Солнечная регата". Капитаны достойно представили и защитили исследовательские работы.

По итогам викторины 1 место заняла команда "Ветлазаврики" (МБУ ДО "Ветлужский районный дом детского творчества"), 3 место команда "Радуга" (МАОУ "Гимназия №2").

Проект "Волжская Солнечная Флотилия" реализуется МБУ ДО "Нижегородское детское речное пароходство" с октября 2018 года при активной поддержке Законодательного Собрания Нижегородской области (лично заместителя председателя Александра Табачникова), областной общественной организации по развитию и пропаганде морского дела "Нижегородский Морской Клуб" и АНО НЦ "Инженерные конкурсы и соревнования" (г. Москва). 25 апреля 2019 года в областном парламенте было подписано Соглашение об открытии регионального представительства Международных инженерных соревнований в Нижнем Новгороде.

"Радует, что такие нужные проекты реализуются именно в нашем регионе. Ребята получают необходимые знания, которые потом могут пригодиться неоднократно. Обязательно будем поддерживать такие проекты и в дальнейшем, так как они позволяют сделать первые важные шаги при выборе будущей профессии", - сказал Александр Табачников.

Благодаря победам нижегородских юнг следующий этап всероссийской олимпиады "Солнечная регата" будет организован в Нижнем Новгороде "Нижегородским детским речным пароходством" в июне 2020 года.

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