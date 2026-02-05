Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Общество

10 пассажиров с инфекциями нашли в нижегородском аэропорту

05 февраля 2026 09:04 Общество
10 пассажиров с инфекциями нашли в нижегородском аэропорту

Фото: Александр Воложанин

Сотрудники санитарно-карантинного пункта обнаружили 10 пассажиров с признаками инфекционных заболеваний в нижегородском аэропорту. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что предотвращение завоза и распространения на территории страны особо опасных инфекций, а также недопущение ввоза опасных товаров и химических, биологических и радиоактивных веществ является одним из важнейших направлений работы управления. 

В рамках федерального проекта "Санитарный щит" в аэропорту Нижнего Новгорода проводится санитарно-карантинный контроль. Он осуществляется с применением автоматизированной информационной системы "Периметр", которая позволяет в режиме реального времени оценивать и снижать риски завоза опасных инфекционных заболеваний.

Всего в прошлом году специалисты досмотрели 1141 воздушное судно и более 181,8 тысячи пассажиров и членов экипажей, прибывших в Россию. Контроль состояния людей проводится дистанционно с использованием тепловизионного оборудования.

По итогам проверок у десяти пассажиров были выявлены признаки инфекционных заболеваний, после чего был проведен полный комплекс необходимых профилактических и противоэпидемических мероприятий.

Ранее врач рассказал, возможна ли в России эпидемия оспы обезьян. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

