Всего 5 903: еще 307 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области

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Еще 307 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Таким образом, по состоянию на 15 мая, в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 5 903 человека. 1 240 человек уже выздоровели.
Из общего числа заболевших 2 897 человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно либо в легкой форме.
"Только благодаря четким, грамотным действиям мы сможем обеспечить снижение показателей заболеваемости. Ключевым критерием для снятия ограничения является коэффициент распространения вируса", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
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