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Общество

Всего 5 903: еще 307 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области

15 мая 2020 11:31  [113] Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 307 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Таким образом, по состоянию на 15 мая, в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 5 903 человека. 1 240 человек уже выздоровели.

Из общего числа заболевших 2 897 человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно либо в легкой форме.

"Только благодаря четким, грамотным действиям мы сможем обеспечить снижение показателей заболеваемости. Ключевым критерием для снятия ограничения является коэффициент распространения вируса", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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