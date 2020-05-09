"Кредиты для бизнеса под 2% позволят бизнесу сохранить рабочие места", - Иван Разуваев Бизнес

Генеральный директор Торгово-промышленной палаты Нижегородской области Иван Разуваев прокомментировал меры господдержки для бизнеса

"Кредиты для бизнеса под 2% - это очень серьезная поддержка, озвученная президентом России, направленная, прежде всего, на сохранение рабочих мест", - уверен генеральный директор Торгово-промышленной палаты Нижегородской области Иван Разуваев.

"Суть льготной программы кредитования заключается в выдаче кредитов под 2% для выплаты зарплат сотрудникам либо на рефинансирование или погашение ранее взятого зарплатного кредита под 0%. Главное условие - это сохранение численности сотрудников и эффективность деятельности. Уже сейчас поступает большое количество обращений в регионе по этой программе от предприятий и индивидуальных предпринимателей, касающихся деталей и условий. В настоящее время разрабатываются нормативные документы по ее реализации и перечень банков, которые будут выдавать льготные кредиты. К примеру, Сбербанк уже сообщил о своей готовности присоединиться к ней", - пояснил руководитель ТПП Нижегородской области.

Иван Разуваев подчеркнул, что достаточно эффективными и востребованными в Нижегородской области являются и региональные меры поддержки.

"У бизнеса сейчас основные проблемы – это выплата заработной платы, ЖКХ, налоги, аренда и обязательства по кредитам. По каждому из этих направлений в Нижегородской области продуманы меры поддержки и организованы горячие линии для консультирования. Главное, что эти меры реально работают, ими воспользовались уже многие представители бизнеса. Что касается субсидий на выплату заработной платы: по инициативе правительства Нижегородской области региональные меры были приняты и заработали даже раньше, чем федеральные", - пояснил гендиректор ТПП.

"Предприниматель пострадавшей отрасли может получить и федеральную, и региональную поддержку. Еще очень важно, что, с учетом интересов предпринимателей, субсидии теперь будут выдаваться не только по основному ОКВЭД: наличие хотя бы одного ОКВЭД из перечня наиболее пострадавших отраслей уже дает право на поддержку. Это существенно расширяет круг предпринимателей, которые могут рассчитывать на эту помощь", - добавил Иван Разуваев.

Генеральный директор ТПП Нижегородской области отметил: "Многие вопросы удается решать именно благодаря прямому и откровенному диалогу с губернатором Глебом Сергеевичем Никитиным и профильными министерствами через любые каналы связи, включая социальные сети. Это яркий пример открытости и стремления вместе разобраться в этой непростой для всех ситуации".