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Бизнес

Банк "Открытие" аккредитовал в Нижнем Новгороде строящийся ЖК "Циолковский"

15 мая 2020 17:01  [1] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Банк "Открытие" аккредитовал в Нижнем Новгороде строящийся ЖК "Циолковский" в Сормовском районе. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Теперь покупатели квартир в этом жилом комплексе смогут оперативно оформить ипотечный кредит в банке "Открытие" на льготных условиях. Аккредитация объекта означает, что банк уже провел оценку и проверку проекта, и это позволяет клиенту не собирать пакет документов по залогу на этапе рассмотрения заявки на кредит.

В пресс-службе добавили, что 27 апреля 2020 года банк "Открытие" начал прием заявок на ипотечные кредиты в рамках новой госпрограммы под 6,25% годовых. Программа предусматривает покупку квартиры в новостройке непосредственно у застройщика. Максимальная сумма кредита составляет 3 млн рублей для регионов России. Срок кредитования — до 30 лет, размер первоначального взноса — от 20%.

Также банк начал прием заявок по программе "Семейная ипотека", которая позволяет семьям с детьми приобрести жилье по ставке 4,7%. Разницу между ставкой 4,7% и ставкой банка субсидирует государство. Получить кредит на льготных условиях могут семьи, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родится второй или последующий ребенок.

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