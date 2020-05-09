Нижегородское метро меняет интервал движения поездов Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородское метро меняет график движения поездов. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.

Расписание движения изменяется с 18 мая.

Так, работа метрополитена в рабочие дни будет осуществляться по следующему графику:

Время суток Автозаводская линия Сормово-Мещерская линия Интервал (мин.) Количество составов Интервал (мин.) Количество составов 05.30-07.00 10 6 10 3 07.00-09.00 5 11 7 4 09.30-16.00 10 6 10 3 16.00-19.00 5 11 7 4 19.00-22.00 10 6 10 3 22.00-00.00 12 5 14 2

В выходные и праздничные дни метрополитен будет работать по следующему графику:

Время суток Автозаводская линия Сормово-Мещерская линия Интервал (мин.) Количество составов Интервал (мин.) Количество составов 05.30-00.00 10 6 10 3

Старый график выглядел следующим образом: