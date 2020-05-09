Нижегородское метро меняет интервал движения поездов

Фото:
Нижегородское метро меняет график движения поездов. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.
Расписание движения изменяется с 18 мая.
Так, работа метрополитена в рабочие дни будет осуществляться по следующему графику:
|
Время суток
|
Автозаводская линия
|
Сормово-Мещерская линия
|
Интервал
(мин.)
|
Количество составов
|
Интервал
(мин.)
|
Количество составов
|
05.30-07.00
|
10
|
6
|
10
|
3
|
07.00-09.00
|
5
|
11
|
7
|
4
|
09.30-16.00
|
10
|
6
|
10
|
3
|
16.00-19.00
|
5
|
11
|
7
|
4
|
19.00-22.00
|
10
|
6
|
10
|
3
|
22.00-00.00
|
12
|
5
|
14
|
2
В выходные и праздничные дни метрополитен будет работать по следующему графику:
|
Время суток
|
Автозаводская линия
|
Сормово-Мещерская линия
|
Интервал
(мин.)
|
Количество составов
|
Интервал
(мин.)
|
Количество составов
|
05.30-00.00
|
10
|
6
|
10
|
3
Старый график выглядел следующим образом:
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