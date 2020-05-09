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Общество

Нижегородское метро меняет интервал движения поездов

15 мая 2020 19:24  [85] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородское метро меняет график движения поездов. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.

Расписание движения изменяется с 18 мая.

Так, работа метрополитена в рабочие дни будет осуществляться по следующему графику:

Время суток

Автозаводская линия

Сормово-Мещерская линия

Интервал

(мин.)

Количество составов

Интервал

(мин.)

Количество составов

05.30-07.00

10

6

10

3

07.00-09.00

5

11

7

4

09.30-16.00

10

6

10

3

16.00-19.00

5

11

7

4

19.00-22.00

10

6

10

3

22.00-00.00

12

5

14

2

В выходные и праздничные дни метрополитен будет работать по следующему графику:

Время суток

Автозаводская линия

Сормово-Мещерская линия

Интервал

(мин.)

Количество составов

Интервал

(мин.)

Количество составов

05.30-00.00

10

6

10

3

 

Старый график выглядел следующим образом:

 

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