Какие умные часы и колонки нижегородцы чаще всего сдают по трейд-ин Общество

Фото: pixabay.com

Компания МТС выяснила, какие гаджеты нижегородцы чаще всего сдают в рамках программы трейд-ин. В категории умных часов лидером стали устройства HUAWEI, а среди умных колонок — техника от Яндекса.

Почти половина (47%) всех сданных нижегородцами умных часов приходится на HUAWEI. На втором месте — Samsung (21%), третье занимает Apple (16%). Также в программу трейд-ин включены модели от Honor, Garmin, Amazfit и Xiaomi — всего 126 моделей.

Что касается умных колонок, здесь доминируют устройства от Яндекса — они составляют более 90% всех сданных. В программе участвуют 14 моделей от Яндекса и VK.

В целом по России в 2025 году количество устройств, переданных по трейд-ин, выросло на 40%. В Нижегородской области этот рост подкрепляется региональной экологической повесткой: область занимает второе место в "Зеленом рейтинге" страны по эффективности обращения с отходами.

По словам директора МТС в Нижегородской области Андрея Белова, трейд-ин — это не только способ сэкономить, но и вклад в экологию. Старые устройства проходят профессиональную разборку: полезные компоненты идут на переработку, а вредные — утилизируются по стандартам. Такие меры, по его словам, важны для регионов, которые стремятся к снижению отходов и формированию культуры осознанного потребления.