45 нижегородских охотоведов и лесников получили региональные награды Общество

Фото: минлесхоз Нижегородской области

45 специалистам лесного и охотничьего хозяйства вручили региональные награды за высокие показатели и вклад в развитие отраслей. Церемония награждения лучших работников отрасли состоялась в ходе ежегодной коллегии Минлесхоза Нижегородской области 24 марта 2026 года.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Нижегородской области Вячеслав Горев, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, заместитель председателя Заксобрания Денис Бакиев, нижегородский межрайонный природоохранный прокурор Ярослав Серпухов.

«Масштаб лесных территорий Нижегородской области требует системного подхода к их сохранению и развитию. Регион демонстрирует значимые результаты в сфере лесного хозяйства. В 2025 году удалось сократить количество лесных пожаров на 30%, при этом все возгорания были ликвидированы в первые сутки. В рамках национального проекта «Экологическое благополучие» мы ежегодно восстанавливаем около 14 тысяч гектаров леса. Успешно развивается и сфера охотничьего хозяйства: отмечается рост численности диких животных, эффективно реализуются меры по сохранению биоразнообразия региона. Эти достижения возможны благодаря слаженной работе специалистов лесного и охотничьего хозяйства, внедрению современных технологий и реализации федеральных программ», – сообщил заместитель председателя правительства Нижегородской области Вячеслав Горев.

На коллегии подвели итоги работы министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области за 2025 год, а также обозначили наиболее важные задачи, решение которых уже в 2026 году во многом определит работу всего лесного и охотничьего хозяйства.

Также были вручены ключи от трёх мобильных комплексов управления беспилотниками дальнего радиуса действия для мониторинга лесных пожаров. Два комплекса будут базироваться в Нижегородском лесопожарном центре, еще один – в Выксунском лесхозе.

Повышение эффективности мероприятий по охране лесов от пожаров является одним из основных направлений федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».

«Успехи Нижегородской области в сфере лесного хозяйства являются результатом грамотного сочетания современных технологий и профессионализма специалистов. Беспилотные комплексы, цифровые системы и профессиональный подход работников позволяют нам быть в числе лидеров по Приволжскому федеральному округу. Важнейшим фактором успеха остается эффективное взаимодействие законодательной власти, правительства и лесного хозяйства. Вместе мы не только сохраняем, но и приумножаем лесные богатства региона для будущих поколений», – подчеркнул председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Напомним, что нацпроект «Экологическое благополучие» начал действовать в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина. Новый нацпроект предполагает заботу об окружающей среде и повышение ее комфортности для жизни людей. Работа будет вестись сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, а также развитие экологического туризма и сохранение редких видов животных. В нацпроект входит шесть федеральных проектов: «Генеральная уборка», «Вода России», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов», «Экономика замкнутого цикла», «Чистый воздух».