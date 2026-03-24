Бомбоубежище в центре Нижнего Новгорода отремонтируют за 19 млн рублей Общество

19,5 млн рублей выделили на капитальный ремонт бомбоубежища на Верхневолжской набережной,19 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в документах на портале госзакупок.

Согласно информации, закупку объявила областная детская библиотека имени Т.А. Мавриной (учреждение находится на Звездинке,5). Подрядчику предстоит выполнить работы в течение пяти месяцев после заключения контракта.

