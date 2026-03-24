Два нижегородских детсада закрыли на карантин по ОРВИ

Около 14 тысяч случаев заболевания респираторными инфекциями зарегистрировано в Нижегородской области за минувшую неделю (16-22 марта). То есть примерно столько же, сколько было неделей ранее.
По данным регионального Роспотребнадзора, за семидневку обследованы почти 13 тысяч человек. Доля вирусов гриппа в общей циркуляции заболевших составила 62,2% (преобладает гонконгский грипп - А(H3N2). Также выявлены риновирусы, аденовирусы, бокавирусы, метапневмовирусы, РС-вирусы и сезонные коронавируы.
Сейчас учебный и воспитательный процесс частично приостановлен в 3% школ и садиков Нижегородской области. Полностью закрыты на карантин по ОРВИ закрыты два детских сада.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области активизировались клещи. Куда нести на исследование присосавшегося паразита - читайте здесь.
