Нижний Новгород ждет помощи из областного бюджета для расчистки реки Борзовки Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области определило критерии необходимости и приоритетности выполнения работ по расчистке водных объектов Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба городской думы.

В настоящее время для расчистки наиболее готовы реки Гниличка и Борзовка.

"Рассчитываем, что областной бюджет нам поможет провести работы по расчистке и углублению русла реки Борзовка, а в зоне ответственности муниципалитета – реконструкция водоотводящих путей как ливневой канализации, так и хозяйственно-бытовой. Мостовые переходы также должны быть реконструированы", - сказал заместитель директора департамента благоустройства администрации Нижнего Новгорода Алексей Краснов.

Работы предлагается провести на участке протяженностью 5,6 км от истока до устья реки.

По другим малым рекам, по словам Алексея Краснова, проводятся обследования.