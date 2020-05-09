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Экономика

Более 300 млн рублей льготных займов по ставке от 1% получат нижегородские аграрии

19 мая 2020 17:43  [57] Экономика

Фото: правительство Нижегородской области

Более 300 млн рублей льготных займов по ставке от 1% до 4% получат нижегородские аграрии в этом году из регионального Фонда поддержки АПК. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области 19 мая 2020 года.

"В этом году объем льготного кредитования из Фонда поддержки АПК увеличен, чтобы помочь нижегородским хозяйствам справиться с вызванными пандемией трудностями. Такое поручение дал губернатор Глеб Никитин. Займы с пониженными ставками позволят хозяйствам пополнить оборотные средства, чтобы вовремя купить запчасти, удобрения или нужное оборудование", - сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

"Мы установили пониженные процентные ставки по льготным займам для предприятий севера Нижегородской области. Там более сложные климатические условия, а значит, выше риск неблагоприятных для посевов погодных условий", - добавил Андрей Саносян.

По словам заместителя губернатора, в ближайшее время в правительстве Нижегородской области оценят итоги работы регионального Фонда поддержки АПК, чтобы наметить перспективы его работы в 2021 году. Андрей Саносян не исключил, что спектр услуг Фонда будет расширен.

Льготное кредитование – одна из мер, которая позволит оказать поддержку расширяющим производство сельхозпродукции агропредприятиям, то есть тем, кто реализует новые инвестпроекты.

"Сейчас в Нижегородской области реализуется порядка 70 инвестпроектов. Это и строительство животноводческих комплексов, и проекты по производству новых для нашего региона видов продукции. Например, в Сергачском районе в этом году впервые собирают урожай спаржи: нижегородская спаржа скоро появится на полках наших магазинов", - отметил заместитель губернатора.

Урожай в 30 тонн спаржи планируют собрать в ООО "Рассвет", где сообщили, что уже начали поставлять этот овощ в магазины.

Напомним, сельхозпроизводителям Нижегородской области перечислено более 1,5 млрд рублей субсидий с начала года. Средства направлены на поддержку производства молока, племенного животноводства, элитного семеноводства, возмещение части затрат на строительство животноводческих объектов, проведение полевых работ, уплату процентов по инвестиционным кредитам и другие направления.

Напомним, нижегородские аграрии приобретут более 300 единиц техники при господдержке в 2020 году.

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