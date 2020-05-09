Новые тематические разделы для обращений граждан появились на портале "Вам решать" Общество

Новые тематические разделы для обращений граждан созданы на нижегородском портале по взаимодействию с гражданами "Вам решать". Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В частности созданы такие разделы, как "Культура", "Природа, экология", "Спорт". Также расширена категория "Строительство".

"Для удобства пользователей при составлении сообщения все категории структурированы по темам, благодаря чему каждое предложение быстрее поступает к ответственным лицам. Если увидели несанкционированную свалку или у вашего дома неудобно установлены мусорные контейнеры – выбирайте новую категорию "Природа, экология". В категории "Спорт" можно сообщить, например, о техническом состоянии спортивных объектов, а в категории "Культура" - о работе досуговых центров", - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

С официальной даты запуска на портале вамрешать.рф опубликовано 736 сообщений от нижегородцев. Регистрацию на портале прошли почти 28,5 тысячи человек.

"Большая часть сообщений от нижегородцев по-прежнему касается благоустройства дворов и общественных территорий, ремонта дорог. В ближайшее время также планируем создать категорию "Нестационарные торговые объекты", - пояснил министр информационных технологий и связи региона Сергей Ефимов.



Он добавил, что сообщения жителей отрабатываются с учетом текущей эпидемиологический обстановки.

Напомним, портал вамрешать.рф был запущен в феврале 2020 года в рамках нацпроекта "Цифровая экономика". Портал интегрирован в информационно-аналитическую систему "Центр управления регионом", основная задача которого — аккумулирование и анализ входящей информации от жителей из всевозможных источников (от звонков в экстренные службы до обращений в социальные сети) для принятия управленческих решений.