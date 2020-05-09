"Праймериз дает рост культуре работы партии с населением", - Роман Стронгин Политика

Председатель Общественной палаты Нижегородской области Роман Стронгин прокомментировал предварительное голосование "Единой России"

"Предварительное голосование – это важная часть подготовки населения к выбору. Когда мы говорим, что власть представляет народ, мы имеем в виду, что за нее проголосовали. Предварительное голосование важно, потому что это участие народа в подборе кандидатов. В свою очередь, кандидаты тоже должны себя проверить, в какой степени они отвечают желаниям людей и насколько готовы они работать с ними", - сказал Роман Стронгин.

"Мы сейчас находимся в стадии важного процесса формирования гражданского общества, когда политические партии борются за свое преимущество. Поэтому, с моей точки зрения, предварительное голосование "Единой России" позволяет расти партии. Сегодня они единственные, кто вообще проводит эту процедуру. Это опыт, проверенный годами, который дает рост самой культуре работы партии с населением, это и есть "прислушиваться к мнению населения". Если кто-то из участников во время предварительного голосования набрал небольшой процент по итогу, значит, он не заручился поддержкой населения, значит, его не будут выдвигать вообще. И голосуют не за партию, а за личность, а на самом деле – за себя и за свое будущее", - добавил председатель Общественной палаты Нижегородской области.

По его словам, электронная форма голосования – это шаг в ногу со временем. Причем, сам процесс не является чем-то новым.

"Совсем недавно мы выбирали, как назвать аэропорт, голосовали также электронно. Было организовано и электронное голосование за присвоение Нижнему Новгороду почетного звания "Город трудовой доблести". Жители очень активно его поддержали. Отличается предварительное голосование лишь новыми технологиями. Над этим очень долго работали и сделали качественный защищенный ресурс", - рассказал Роман Стронгин.

Он отметил, что обязательно примет участие в предварительном голосовании и поддержит кого-то из участников своим голосом.

"Что важно, выразить свое мнение могут все желающие: не имеет значения партийный ты или беспартийный. А удобство электронной формы еще и в том, что нет необходимости идти на участки для голосования. Проголосовать электронно можно хоть из дома, хоть с дачи или даже из другого региона, если ты прописан в Нижнем Новгороде. И еще работает принцип: я проголосовал, а ты? Для этого достаточно поговорить с друзьями или родственниками. Без электронных средств сейчас уже нельзя выйти на серьезный охват. И у людей должно быть общее ощущение правильности того, что они делают", - добавил Роман Стронгин.

В Нижнем Новгороде проходит электронное предварительное голосование по отбору кандидатов от партии "Единая Россия" для последующего выдвижения на очередные выборы депутатов городской Думы, которые состоятся в сентябре. В этом году из-за пандемии предварительное голосование проходит только в онлайн-формате. Принять участие в голосовании могут все желающие жители города старше 18 лет, зарегистрированные на соответствующих избирательных округах. Проголосовать за того или иного кандидата можно будет до 31 мая включительно на официальном сайте предварительного голосования pg.er.ru.