Артем Кавинов: "Важно в первую очередь налаживать межрайонные связи"

05 февраля 2026 10:11 Политика
Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В Нижнем Новгороде в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» прошло заседание Клуба муниципальных депутатов, посвященное вопросам реализации молодежной политики на муниципальном уровне. В обсуждении приняли участие депутат Государственной Думы РФ Артем Кавинов, депутаты Законодательного собрания Нижегородской области, депутаты представительных органов местного самоуправления, представители региональной власти. 

С приветственным словом к участникам обратился заместитель секретаря Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель регионального исполнительного комитета партии Дмитрий Филипенко. Он подчеркнул значимость муниципального уровня в реализации государственных решений и роль Клуба как рабочей площадки для обмена опытом.

«Муниципальные депутаты сегодня находятся ближе всего к людям и лучше других понимают реальные запросы территорий. Клуб муниципальных депутатов – это возможность не просто обсуждать проблемы, а вместе искать практические решения, сверяя муниципальную повестку с региональной и федеральной», – отметил Дмитрий Филипенко.

Основным спикером заседания выступила министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева. В своем докладе она подробно остановилась на кадровых, организационных и образовательных вызовах отрасли, развитии инфраструктуры, а также вопросах наставничества, межведомственного взаимодействия и информационного сопровождения молодежной политики на местах.

«Сегодня важно, чтобы молодежная политика на муниципальном уровне была не набором разрозненных мероприятий, а частью единой системы с понятными стандартами, инфраструктурой и связью с федеральными программами. Именно на местах формируется среда, в которой молодые люди принимают решение оставаться, развиваться и связывать своё будущее с родным регионом», — подчеркнула Светлана Ануфриева.

В ходе обсуждения муниципальные депутаты поднимали практические вопросы: дефицит специалистов по работе с молодежью, развитие и обновление молодежных пространств, поддержку работающей молодежи, взаимодействие с предприятиями и образовательными организациями, а также доступность информации о федеральных и региональных возможностях для молодых людей.

Отдельный акцент был сделан на важности межрайонного взаимодействия и укрепления «горизонтальных связей» между территориями. Эту тему в своём выступлении обозначил депутат Государственной Думы РФ Артем Кавинов.

«Иногда люди из соседних районов даже не представляют, что происходит буквально рядом, и порой ни разу там не были. А ведь поблизости могут быть интересные музеи, дома культуры, сильные производственные площадки. Очень важно в первую очередь налаживать межрайонные связи, чтобы люди узнавали свою малую родину, свою землю и понимали, что здесь есть возможности для жизни и развития», — отметил он.

Участники заседания также обсудили изменения в федеральном законодательстве о молодежной политике, расширение полномочий органов местного самоуправления и участие муниципалитетов в реализации федеральных программ и грантовых механизмов поддержки молодёжных инициатив. Кроме того, в числе обсуждаемых вопросов итоги реализации народной программы партии и направления, на которых необходимо сосредоточиться при формировании новой Народной программы. В рамках Клуба политтехнолог Василий Смердов провел лекцию по новым коммуникационным стратегиям и инструментам в сети Интернет.

По итогам встречи было отмечено, что Клуб муниципальных депутатов остается важной площадкой для профессионального диалога, обмена практиками и выработки решений, направленных на устойчивое развитие территорий и создание условий для самореализации молодежи.

Теги:
Артём Кавинов Единая Россия
