В Госдуме занялись жалобами СМИ на серийные иски за фото

Фото:
В Госдуме начали рассматривать обращения от организаций, столкнувшихся с массовыми исками за использование цифровых изображений. Об этом сообщил председатель комитета по информационной политике Сергей Боярский в своем телеграм-канале.
По его словам, проблема особенно остро стоит перед редакциями СМИ, однако среди ответчиков по подобным делам оказываются и турагентства, и фармацевтические компании, и даже детсады. "Список потерпевших организаций огромен и разнообразен", - подчеркнул Боярский.
Как отметил депутат, из-за сформировавшейся судебной практики многие вынуждены соглашаться на выплаты, не доводя дела до разбирательств.
Вопрос был поднят в ходе встречи с Ассоциацией руководителей медиа. В рамках депутатских запросов в отношении ряда лиц, систематически подающих подобные иски, уже проводится проверка.
"Представители отрасли просят рассмотреть возможность некоторых законодательных изменений, в частности их внесения в Гражданский кодекс", - написал депутат, добавив, что передаст наработки в профильный комитет Госдумы.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+