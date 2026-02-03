В Госдуме занялись жалобами СМИ на серийные иски за фото Политика

Фото: Сергей Боярский/ Telegram

В Госдуме начали рассматривать обращения от организаций, столкнувшихся с массовыми исками за использование цифровых изображений. Об этом сообщил председатель комитета по информационной политике Сергей Боярский в своем телеграм-канале.

По его словам, проблема особенно остро стоит перед редакциями СМИ, однако среди ответчиков по подобным делам оказываются и турагентства, и фармацевтические компании, и даже детсады. "Список потерпевших организаций огромен и разнообразен", - подчеркнул Боярский.

Как отметил депутат, из-за сформировавшейся судебной практики многие вынуждены соглашаться на выплаты, не доводя дела до разбирательств.

Вопрос был поднят в ходе встречи с Ассоциацией руководителей медиа. В рамках депутатских запросов в отношении ряда лиц, систематически подающих подобные иски, уже проводится проверка.

"Представители отрасли просят рассмотреть возможность некоторых законодательных изменений, в частности их внесения в Гражданский кодекс", - написал депутат, добавив, что передаст наработки в профильный комитет Госдумы.