Архитекторы предложили создать искусственные холмы на пл. Жукова в Нижнем Новгороде

Предварительная концепция развития площади Жукова
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Креативная группа "iCube" накануне в формате видеоконференции представила предварительную концепцию развития нижегородской площади Жукова в рамках программы #Среда800.
Архитекторы предлагают организовать площадь в виде концентрических кругов. "Сердцем" площади остается ее центральный мемориал – вечный огонь и колоннада. Мемориал будет отреставрирован, но сохранится в прежнем виде. Вокруг него планируется посадить кольцо деревьев. Предположительно, яблонь. Рядом с памятником маршалу Жукову также планируется зеленая зона.
По периметру площади "iCube" запланировали прогулочный маршрут, окантованный плитами с "фразами памяти". Он будет стилистически соотноситься с главным монументом. Экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне, тоже решено перенести на маршрут.
Кроме того, проектанты предлагают прибегнуть к геопластике и создать на площади несколько искусственных холмов, которые, по их мнению, будут защищать территорию от шума и грязи с дороги. На подпорных стенках холмов также будет размещена информация о событиях войны.
Рядом с холмами появятся перголы с местами для отдыха, качели и зона для настольных игр.
Архитекторы также запланировали арт-объект и место для временных экспозиций. Предварительно выбор будет сделан в пользу реек из кортеновской красной стали, цвет которой должен ассоциироваться у нижегородцев с событиями 1941-1945 гг.
Расположенные сейчас на площади пушки предлагается перенести в детскую зону. Сама она будет представлять собой несколько арт-объектов для игр, также, размещенных на холмах.
В настоящее время разработчики концепции принимают мнения нижегородцев.
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