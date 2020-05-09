Архитекторы предложили создать искусственные холмы на пл. Жукова в Нижнем Новгороде Общество

Предварительная концепция развития площади Жукова Фото: с сайта ИРГСНО, Нижний 800

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Креативная группа "iCube" накануне в формате видеоконференции представила предварительную концепцию развития нижегородской площади Жукова в рамках программы #Среда800.

Архитекторы предлагают организовать площадь в виде концентрических кругов. "Сердцем" площади остается ее центральный мемориал – вечный огонь и колоннада. Мемориал будет отреставрирован, но сохранится в прежнем виде. Вокруг него планируется посадить кольцо деревьев. Предположительно, яблонь. Рядом с памятником маршалу Жукову также планируется зеленая зона.

(предварительная концепция, фото: с сайта ИРГСНО, Нижний 800)

По периметру площади "iCube" запланировали прогулочный маршрут, окантованный плитами с "фразами памяти". Он будет стилистически соотноситься с главным монументом. Экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне, тоже решено перенести на маршрут.

Кроме того, проектанты предлагают прибегнуть к геопластике и создать на площади несколько искусственных холмов, которые, по их мнению, будут защищать территорию от шума и грязи с дороги. На подпорных стенках холмов также будет размещена информация о событиях войны.

Рядом с холмами появятся перголы с местами для отдыха, качели и зона для настольных игр.

(предварительная концепция, фото: с сайта ИРГСНО, Нижний 800)

Архитекторы также запланировали арт-объект и место для временных экспозиций. Предварительно выбор будет сделан в пользу реек из кортеновской красной стали, цвет которой должен ассоциироваться у нижегородцев с событиями 1941-1945 гг.

Расположенные сейчас на площади пушки предлагается перенести в детскую зону. Сама она будет представлять собой несколько арт-объектов для игр, также, размещенных на холмах.

В настоящее время разработчики концепции принимают мнения нижегородцев.