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Общество

Девять новых остановочных павильонов появятся на Южном обходе Дзержинска по нацпроекту "БКАД"

30 мая 2020 11:19  [135] Общество
фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Девять новых остановочных павильонов появится на Южном обходе Дзержинска благодаря нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, капитальный ремонт дороги начался в мае. На данный момент на объекте ведется устройство тротуара и заездных карманов. Из девяти остановок подрядчик смонтировал уже две. Всего в нормативное состояние будет приведено 4,85 км дороги.

"Перед началом работ были согласованы графики ремонта и замены коммуникаций на данном участке с ресурсоснабжающими организациями. Это позволит в дальнейшем избежать ситуаций, когда из-за аварии на сетях приходится разрушать новое покрытие. Сейчас на объекте ежедневно трудятся 10 человек, работает четыре единицы техники. Работы ведутся по графику, его соблюдение регулярно контролируют специалисты Главного управления автомобильных дорог региона", - отметил заместитель директора ГКУ НО "ГУАД" Андрей Левдиков.

Цена контракта составляет 87,9 млн рублей. Полностью завершить работы подрядчик в соответствии с госконтрактом должен к концу сентября 2020 года.

Всего в 2020 году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Дзержинской агломерации запланирован ремонт 8,4 км автодорог на сумму более 150 млн рублей. Подрядчики уже приступили к работам на четырех участках.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщал, что региональная ремонтная программа в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2020 год включает 195 участков общей протяженностью 878,4 км. До 2024 года планируется привести в нормативное состояние около 5,2 тыс. км. дорог.

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