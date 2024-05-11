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Общество

Объем реализованных продуктов в IТ-cфере в России вырос до 3,1 трлн рублей

13 мая 2024 14:32  [74] Общество

Фото: staff-online.ru

Объем реализованных продуктов в IТ-cфере в России вырос в 2,5 раза и составил 3,1 трлн рублей. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По его словам, несмотря на санкционное давление IТ-отрасль в России развивалась опережающими темпами.

"Ее вклад в ВВП по итогам года достиг почти 2%, а объем реализованных продуктов и услуг вырос в 2,5 раза и составил 3,1 трлн рублей", - пояснил Чернышенко.

Вице-премьер напомнил, что в условиях пандемии COVID-19 все массовые социально значимые госуслуги были переведены в электронный вид, и сегодня портал Госуслуг предоставляет сервисы более чем 115 миллионам россиян.

Что касается развития IТ-cферы в Нижегородской области, то в 2023 году доступ к мобильному интернету получили более 30 тысяч жителей деревень и поселков, что в 15 раз больше, чем в 2022 году.

Также в 2023 году 40 новых госуслуг в Нижегородской области вывели на одноименный региональный портал. Это целый блок выплат родителям, ветеранам труда, ежеквартальная компенсация за проезд и другие услуги.

Напомним, IТ-кампус "НЕЙМАРК" будет развивать нейротехнологии в Нижегородской области.

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Теги:
IT экономика
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