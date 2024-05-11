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Общество

Нижегородцы вошли в топ-20 самых активных участников онлайн-акции "Бессмертный полк"

13 мая 2024 14:01  [99] Общество

Нижегородцы вошли в топ-20 самых активных участников онлайн-акции "Бессмертный полк". Востребованность ресурсов, где можно поделиться историей о ветеранах Великой Отечественной войны и разместить фотографии своих близких, среди жителей Нижегородской области к 9 мая выросла в 13 раз по сравнению с началом месяца.

Повышенный интерес обусловлен онлайн-форматом ежегодной акции "Бессмертный полк". По объему потраченного трафика на сайтах moypolk.ru и polkrf.ru Нижегородская область заняла 20 строчку в общероссийском рейтинге.

Утром 9 мая трафик на сайты ТВ-каналов с трансляцией торжественного мероприятия вырос более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти данные подтверждают аналитики МегаФона после изучения обезличенной статистики по активности абонентов.

Повышенным вниманием нижегородцев во время проведения парада в Москве и в Нижнем Новгороде пользовались и сайты видеохостингов YouTube и Rutube – объем скачанных данных в первой половине дня вырос год к году почти в 3 и 2 раза соответственно.

Напомним, что в этом году шествие "Бессмертного полка" было отменено. Акция проходила в альтернативных форматах.

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Теги:
Бессмертный полк
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