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Общество

Жилой комплекс с детсадом построят в районе площади Сенной в Нижнем Новгороде

13 мая 2024 15:50  [83] Общество

Фото: Теlegram-канал ProСтратегию

Жилой комплекс с детским садом построят в районе площади Сенной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают представители "Стратегии развития региона".

Строительство нового жилого квартала с детским садом на 200 мест планируется на участке площадью 5,1 га в границах улиц Ковровской, Тургенева, переулка Бойновского и реки Ковы.

В общей сложности здесь будет построено 84 тысячи кв. метров жилья.

Договор о комплексном развитии этой территории заключен по инициативе правообладателя земельных участков ООО "СЗ Идель".

"Новый механизм КРТ и практика мастер-планирования активно используется в Нижегородской области на самых сложных площадках. Они позволяют внедрить и экономически обосновать возможность создания социальной инфраструктуры за счет инвестора. Это способствует созданию комфортной и безопасной среды для жизни", - сообщил замгубернатора Сергей Морозов.

Реализация этого проекта станет частью масштабной перезагрузки территории у площади Сенной. Она превратится в крупный транспортный узел с новой станцией метро и правительственным кварталом.

Напомним, GloraX застроит площадку КРТ на левом берегу Оки у Молитовского моста в Нижнем Новгороде.

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Теги:
КРТ Строительство
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