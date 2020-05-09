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Общество

Юлия Бальчукова: "В программе "Здоровая семья – здоровое общество" уже не волонтеры, а специалисты"

03 июня 2020 10:28  [67] Общество

Руководитель нижегородской благотворительной организации "Детский проект" Юлия Бальчукова в программе "Герои Волги" рассказала о кризисных семьях, помощи детям-сиротам и волонтерах-кураторах постинтернатных детей.

- Чем занимается организация? Из названия понятно, что дети – центр вашего внимания. Как вы им помогаете?

- Это социально-ориентированная детская организация. Мы работаем уже 10 дет, начиная волонтерами в детских домах. Вся наша деятельность была направлена на социально-психологическую реабилитацию ребенка и интеграция его в общество.

В дальнейшем стало понятно, что этого недостаточно. Конечно, ребенку нужна семья: любовь, забота, воспитание, образование и развитие ребенок получает в семье. Так родился проект "Дадим дом детям". Наши специалисты снимали сюжеты про детей, разрабатывали анкеты. Это программа осуществлялась при поддержке органов власти и СМИ Нижегородской              области, затем нашим партнером стал федеральный фонд "Измени жизнь". Благодаря этому проекту 300 детей нашли семьи.

Но сохранить ребенка в семье, наиболее эффективная работа, чем поиск ему семьи и социализации, интеграции и постинтернатному обслуживанию. Так родилась программа "Здоровая семья – здоровое общество", которая существует по сей день. Эта помощью юристов, психологов, соцработников семье в сложной ситуации, в кризис. Это семьи, главы которых сами воспитывались в неблагополучной среде, созданные выпускниками детских домов. Обычно такие семьи имеют комплекс проблем.

За время деятельности этой программы была оказана помощь более 1,5 тысячам детей.

- Я правильно понимаю, это 1,5 тысячи детей, которые не оказались в детском доме, а остались в семьях?

- Можно и так сказать. Не все семьи были в критических ситуациях, но были кризисы: не было работы, были локальные проблемы, конфликты и прочее.

- Насколько детдомам нужна помощь в поисках семей детям, к примеру, такой организации как ваша? Есть ощущение, что вопрос усыновления – это уже не табуированная тема.

- Будущий родитель может получить официальную информацию о ребенке. Просто так прийти в детдом, выбрать ребенка и забрать его, не получится. Волонтеры, к примеру, нашей организации взяли детей из детдомов сами. Это, наверное, главный результат.

Увидеть ребёнка, узнать его характер, интересы можно благодаря нашим роликам и анкетам.

- Действительно сейчас большее количество детей из детдомов отправляется в семьи?

- Да, очень много детей нашли семью. Это благодаря и детским домам, и поддержке государства приемным семьям и деятельности благотворительных фондов и общественных организаций. Также стоит отметить и просветительству работу.

- Помощь детям, как вы выразились, постинтернатное сопровождение, что это? 

- У нас есть юрист, который помогает ребенку в получении жилья. Государство должно обеспечивать жильем ребенка, который достиг 18 лет. Но здесь очень много нюансов. У ребенка может быть жилье, но вопрос уже иногда встает другой – пригодно ли оно для жизни. Здесь нужно разбираться. На счету у нашего юриста более 50 выигранных судов. Он уже не просто юрист, а наставник, консультант, друг.

Если у ребенка даже есть жилье, там могут существовать огромные долги родителей. Из такой ситуации есть выход.

Не секрет, что и мошенники сразу атакуют таких детей. Мы понимаем, что эти дети до сегодняшнего дня были в закрытом учреждении, поэтому им нужна консультация, чтобы разобраться во всех нюансах.

Волонтеры, которые трудились в детских домах, и дети становятся друзьями. Конечно, потом они тоже оказывают помощь. Даже, к примеру, дают советы, как вести хозяйство, как оформить пособие, как вести самостоятельную жизнь. Для многих детей - это стресс.

- Если органы опеки считают, что из какой-то конкретной семьи нужно изъять ребенка, разве не лучше им помочь?

- Органы опеки обычно стараются помочь семье. Вокруг этой семьи, где происходит кризис, трудятся не только органы опеки. В частности, работают специалисты комиссии по делам несовершеннолетних, полиция, соцзащита, уполномоченный по правам ребенка. И все стараются помочь семье, чтобы ребенок там остался. Мы тоже сотрудничаем со всеми этими органами. Надо помочь семьям и понять, почему они оказались в подобной кризисной ситуации. Разобравшись в проблемах, такие семьи меняют угол зрения.

Ребенок получает травму, когда его изымают из семьи. Он привык в этой семье, и не осознает проблем, которые происходят вне ее.

- Какие действия вы предпринимаете, чтобы помогать таким семьям?

- В программе "Здоровая семья – здоровое общество" уже не волонтеры, а специалисты. Как бы не банально было, помогать можно финансовыми ресурсами. Материальная помощь – это последнее, что мы делаем. Мы делаем ремонт, оплачиваем медуслуги, покупаем продукты – в экстренных случаях. Мы стараемся практически помочь.

Наша работа с семьей длится практически год. Куратор узнает причины, почем семья попала в сложную ситуацию, дефицит ее ресурсов, что есть. Затем пишется план реабилитации семье, потом на втором этапе он реализуется. Куратор на каждом этапе помогает семье. Приобретаются коммуникативные навыки целеполагание и прочее. Вокруг семьи организуем социальную сеть, чтобы было к кому еще обратиться.

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