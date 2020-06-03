Четырехярусный фонтан установят в рамках благоустройства парка в Богородске Общество

Фото: Предоставлено пресс-службой правительства

Работы по благоустройству второй очереди городского парка культуры и отдыха начались в Богородске. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Работы проходят в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда".

Первый этап благоустройства парка завершился в 2018 году. На территории установили детскую игровую площадку, создали зеленый лабиринт из кустарников, обустроили дорожно-тротуарную сеть, спилили аварийные деревья. Также были установлены скамейки и урны, осветительные приборы во всем парке. Специалисты подготовили территорию для скейт-площадки.

"Перед всеми районами стоит задача благоустраивать общественные территории комплексно и доводить проекты до конца. Жители должны получить полностью преображенные и предназначенные для отдыха скверы или парки. Национальный проект позволяет это сделать. Парк в Богородске - пример того, как территорию постепенно приводят в порядок. Важно, что жители тоже участвовали в выборе любимых мест отдыха, которым требуется обновление", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В рамках второго этапа в парке должен появиться четырехярусный фонтан, скейт-площадка, а также площадка для занятий воркаутом и уличные тренажеры. Над ними смонтируют навесы, чтобы была возможность тренироваться в любую погоду. Установят и скульптуры топиари, заменят ограждение парка по всему периметру.

На эти работы из федерального, областного и местного бюджетов направят 14,1 млн рублей.

Всего в 2020 году благодаря национальному проекту "Жилье и городская среда" в Нижегородской области планируется благоустроить более 100 общественных пространств. На это будет направлено 1,2 млрд рублей.

Ранее Глеб Никитин говорил, что проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона. По его словам, он позволяет качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств.

Ключевой целью национального проекта "Жилье и городская среда", который был утвержден указом президента РФ Владимира Путина, является повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в благоустройстве.