Нижегородских водителей предложили обучить помощи маломобильным пассажирам Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Практическое обучение по обслуживанию пассажиров с инвалидностью предложил провести депутат гордумы Роман Пономаренко. С такой инициативой он выступил на заседании комиссии по соцвопросам, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Он отметил, что к нему регулярно обращаются маломобильные граждане с жалобами на то, что водители не помогают им при посадке и высадке из транспорта, хотя обязаны это делать. Кроме того, автобусы нередко останавливаются на значительном расстоянии от остановки, что также создает трудности для пассажиров.

"Насколько я помню, в 2023 году уже проводилось обучение. Но водительский состав обновляется. Инструкции есть, но было бы полезно провести практическое обучение", — сказал депутат.

Пономаренко добавил, что обучением могли бы заняться автономные некоммерческие организации, и он сам готов принять участие в этом процессе.

Председатель комиссии Инна Ванькина поддержала инициативу, предложив озвучить ее на заседании комиссии по развитию дорожного хозяйства и транспорту, где будут присутствовать представители профильного департамента и транспортных компаний.

Ранее Пономаренко предложил предоставить людям с инвалидностью право бесплатной парковки на всех платных местах.