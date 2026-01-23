В Кстове не могут найти водителей школьных автобусов из-за низкой зарплаты

В кстовских школах организован подвоз учеников, но из-за низких зарплат отмечается дефицит водителей. Депутат Алексей Запоев на заседании гордумы по соцполитике предложил рассмотреть возможность повышения оклада, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".
По словам Запоева, действующие нормативно-правовые акты не позволяют выплачивать водителям школьных автобусов более 35 тысяч рублей в месяц. В то время как на городских маршрутах водители могут зарабатывать до 90 тысяч рублей.
"Подвоз организован во всех школах. Автобусы есть, но никто не хочет работать. Например, в Ждановском нужно пять автобусов, а курсируют только три", - сказал он, предложив проработать этот вопрос и внести изменения в нормативные документы.
Добавим, что в настоящее время в районе работают 26 школ, 34 детсада и четыре организации дополнительного образования.
Напомним, с начала 2026 года Кстовский район начали поэтапно включать в единую маршрутную сеть Нижнего Новгорода.
