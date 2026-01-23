В Кстове не могут найти водителей школьных автобусов из-за низкой зарплаты

Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Общество

23 января 2026 07:00 Общество
НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В кстовских школах организован подвоз учеников, но из-за низких зарплат отмечается дефицит водителей. Депутат Алексей Запоев на заседании гордумы по соцполитике предложил рассмотреть возможность повышения оклада, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".  

По словам Запоева, действующие нормативно-правовые акты не позволяют выплачивать водителям школьных автобусов более 35 тысяч рублей в месяц. В то время как на городских маршрутах водители могут зарабатывать до 90 тысяч рублей. 

"Подвоз организован во всех школах. Автобусы есть, но никто не хочет работать. Например, в Ждановском нужно пять автобусов, а курсируют только три", - сказал он, предложив проработать этот вопрос и внести изменения в нормативные документы. 

Добавим, что в настоящее время в районе работают 26 школ, 34 детсада и четыре организации дополнительного образования. 

Напомним, с начала 2026 года Кстовский район начали поэтапно включать в единую маршрутную сеть Нижнего Новгорода. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

