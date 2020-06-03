Нижний сегодня: главные события дня Общество

Нижегородцы смогут проголосовать за изменения в Конституцию онлайн

Центральная избирательная комиссия России разрешила Нижегородской области провести онлайн-голосование за изменения в Конституцию.

Для голосования планируется использовать платформу "Голос За", которая была создана в рамках реализации нацпроекта "Комфортная городская среда".

Голосование будет проводиться заранее, чтобы ЦИК имел возможность установить личности голосовавших во избежание повторного очного волеизъявления.

Напомним, что внести поправки в Конституцию предложил президент РФ Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию.

День голосования за поправки в Конституцию РФ будет оплачиваемым выходным. Из-за пандемии коронавируса дата голосования была перенесена с 22 апреля на 1 июля.

Около 150-200 человек ежедневно заболевают коронавирусом в Нижнем Новгороде

По данным на 4 июня в городе зарегистрированы 5 521 человек, заболевших COVID-19, это на 196 человек больше, чем день назад - 3 июня. Днем ранее – 2 июня, в Нижнем Новгороде зафиксировано 143 инфицированных жителя города. Такая статистика повторяется ежедневно.

Если говорить про районы города, то наибольшее число зараженных проживает в Автозаводском. Там на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 1053 человек, что на 52 человека больше, чем накануне.

Среди районов области наибольший рост по заболеваемости за прошедшие сутки показал Семеновский. Вчера тут был зарегистрировано 10 случаев заболевания, а сегодня уже 26.

По данным на 4 июня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 11 169 человек.

Новые смертельные случаи от COVID-19 зарегистрированы в Нижегородской области

Таким образом, по данным на 4 июня в Нижегородской области зарегистрировано 122 смертельных случая от COVID-19.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

Уголовное дело о взрывах на дзержинском заводе им. Свердлова возвращено прокурору

Такое постановление вынес Дзержинский городской суд, который установил, что в ходе расследования уголовного дела органы следствия допустили нарушения требований уголовно-процессуального законодательства РФ.

Маргарита Красилевская избрана председателем избиркома Нижегородской области

Кандидатура замминистра внутренней региональной и муниципальной политики региона рекомендована на заседании 2 июня.

Маргарита Красилевская входит в избирком с 2016 года.

Напомним, предыдущий председатель, Оксана Кислицына, покинула пост 1 июня этого года. В избиркоме отметили, что она ушла с поста председателя по собственному желанию. Была избрана в декабре 2016 года.

Роструд разъяснил порядок оплаты дополнительного выходного в июне

"Нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, соответственно, оплата сотрудникам за этот день должна выдаваться в обычном, а не в повышенном размере", - говорится в сообщении. По этой же причине 23 июня будет полный, а не сокращенный рабочий день.

Если же компании будут работать и 24 июня, то их сотрудники получат ту сумму, которую им платят в обычный рабочий день.

Отметим, что в этот день в городах РФ в 10:00 пройдут военные парады с привлечением вооружения и военной техники, где будут использоваться официальные символы Победы советского народа в Великой Отечественной войне - Знамени Победы.