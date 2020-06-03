Более 740 тысяч материалов о нижегородцах-участниках Великой Отечественной войны собрал областной военный комиссариат Общество

22 июня 2020 года планируется торжественное открытие Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации и всего музейного комплекса, в том числе "Дороги Памяти", посвященной 75-летию Великой Победы.

В этом современном музее в Подмосковье (г. Кубинка) представят экспонаты, военную технику времен Великой Отечественной войны, а также разместят в мультимедийном варианте сведения о фронтовиках, фотографии и копии их писем с фронта. Сбор документов ведется с января 2019 года.

На сегодняшний день военный комиссариат Нижегородской области собрал 740545 материалов об участниках Великой Отечественной войны, наших земляках. Собрано уже более 36 тысяч фотографий ветеранов. Также удалось разыскать около 1 500 копий писем фронтовиков своим родным и близким.

Как сообщили в пресс-службе регионального кабмина, в работе по сбору материалов о ветеранах войны участвуют студенты, члены "Юнармии", работники местных архивов, музеев, комнат боевой славы, общественные организации и все неравнодушные люди.

С учетом ограничительных мер, связанных с предотвращением развития коронавируса, материалы о фронтовиках, в том числе копии писем с фронта и фотографии, необходимо передавать в военные комиссариаты по месту жительства. Личный прием граждан в военном комиссариате Нижегородской области и его подразделениях временно не проводится.

Вносить сведения о ветеранах можно самостоятельно на сайтах Минобороны России: www.doroga.mil.ru или foto.pamyat - naroda.ru либо направлять материалы почтой по адресам: 119160 Москва, Большой Знаменский переулок, дом 8/1 или 603006 г. Н. Новгород, пл. Ошарская, дом 1, с пометкой "Дорога Памяти".

Работа по сбору сведений о ветеранах, их фотографий и копий писем продолжится и после открытия Главного храма ВС РФ.