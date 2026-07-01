Обвиняемого в мошенничестве Краснокутского отправили под домашний арест Происшествия

Бывшему сотруднику ГК «Реал-Инвест» Леониду Краснокутскому, которого обвиняют в мошенничестве, избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в Нижегородском областном суде.



По версии следствия, обвиняемый представил заказчику фиктивные документы об утилизации шпал, оставшихся после реконструкции трамвайных путей в Нижнем Новгороде. На основании этих актов компания получила более 19 млн рублей за работы по обезвреживанию отходов III класса опасности, которые фактически выполнены не были.

Следствие считает, что полученными средствами мужчина распорядился по своему усмотрению. Речь идет о финансировании, выделенном на замену трамвайных путей в Нижнем Новгороде в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Постановлением Московского районного суда Нижнего Новгорода от 1 июля 2026 года Краснокутский помещен под домашний арест до 25 августа включительно. Постановление пока не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что бывшему генеральному директору АО «Теплоэнерго» Илье Халтурину изменили меру пресечения.