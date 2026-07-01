Нижегородцам объяснили, почему цены на бензин различаются на АЗС
Суд арестовал мажора Корнилова, назвавшего россиян "нищетой"
Эксклюзив
Что есть и чего нет в новых Volga: обзор из салона
Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля: правда или миф
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
01 июля 2026 17:10
Эксклюзив
Обвиняемого в мошенничестве Краснокутского отправили под домашний арест
01 июля 2026 16:55
Нижегородские спасатели вытащили мужчину из озера в Канавине
01 июля 2026 16:45
Кража века обернулась недостачей: банкирши из Петербурга рассказали об афере с монетами
01 июля 2026 15:33
Нижегородцу грозит пожизненный срок за попытку сбыта 2 кг метадона
01 июля 2026 14:00
Экс-директора нижегородской фирмы обвиняют в мошенничестве на 19 млн рублей
01 июля 2026 09:24
Девять человек эвакуировались из горящего дома в Володарском районе
01 июля 2026 08:00
Обвиняемого в смертельном ДТП в Богородском районе заключили под стражу
30 июня 2026 18:28
Предпринимателя осудили за мошенничество при ликвидации свалок в Балахне
30 июня 2026 17:55
Гострудинспекция заинтересовалась ДТП с микроавтобусом и грузовиками на Бору
30 июня 2026 16:23
Эксклюзив
Экс-главу «Теплоэнерго» Илью Халтурина освободили из-под стражи
Происшествия

Обвиняемого в мошенничестве Краснокутского отправили под домашний арест

01 июля 2026 17:10 Происшествия
Обвиняемого в мошенничестве Краснокутского отправили под домашний арест

Бывшему сотруднику ГК «Реал-Инвест» Леониду Краснокутскому, которого обвиняют в мошенничестве, избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в Нижегородском областном суде.

По версии следствия, обвиняемый представил заказчику фиктивные документы об утилизации шпал, оставшихся после реконструкции трамвайных путей в Нижнем Новгороде. На основании этих актов компания получила более 19 млн рублей за работы по обезвреживанию отходов III класса опасности, которые фактически выполнены не были.

Следствие считает, что полученными средствами мужчина распорядился по своему усмотрению. Речь идет о финансировании, выделенном на замену трамвайных путей в Нижнем Новгороде в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Постановлением Московского районного суда Нижнего Новгорода от 1 июля 2026 года Краснокутский помещен под домашний арест до 25 августа включительно. Постановление пока не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что бывшему генеральному директору АО «Теплоэнерго» Илье Халтурину изменили меру пресечения.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мошенничество Суд Уголовное дело
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
12 июня 2026 17:25
Стометровый триколор, танцы и парад: как прошел День России в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных