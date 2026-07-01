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Нижегородские спасатели вытащили мужчину из озера в Канавине

01 июля 2026 16:55 Происшествия
Нижегородские спасатели вытащили мужчину из озера в Канавине

Фото: МЧС России по Нижегородской области

В Канавинском районе Нижнего Новгорода на озере «Сортировочное», к произошел инцидент на воде.

Как сообщили в региональном МЧС, место не оборудовано для купания.

Матросы-спасатели пришли на помощь 39-летнему мужчине и благополучно доставили его на берег.

После спасения от госпитализации он отказался.

В июне специалисты экстренных служб уже спасли трех человек в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что за одну неделю в водоемах Нижегородской области утонули двое взрослых и один ребенок.

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Теги:
Водоёмы МЧС
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