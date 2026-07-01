Нижегородские спасатели вытащили мужчину из озера в Канавине

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В Канавинском районе Нижнего Новгорода на озере «Сортировочное», к произошел инцидент на воде.
Как сообщили в региональном МЧС, место не оборудовано для купания.
Матросы-спасатели пришли на помощь 39-летнему мужчине и благополучно доставили его на берег.
После спасения от госпитализации он отказался.
В июне специалисты экстренных служб уже спасли трех человек в Нижнем Новгороде.
Ранее сообщалось, что за одну неделю в водоемах Нижегородской области утонули двое взрослых и один ребенок.
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