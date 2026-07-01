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Кража века обернулась недостачей: банкирши из Петербурга рассказали об афере с монетами

01 июля 2026 16:45 Происшествия
Кража века обернулась недостачей: банкирши из Петербурга рассказали об афере с монетами

Фото: объединенная пресс-служба судов СПб

В Санкт-Петербурге раскрыта громкая кража, в которой участвовали три сотрудницы банка. Начальница отделения Анна Андрейченко и её менеджеры Марина Полежаева и Дарья Елькина (имена фигуранток изменены) вынесли из банка почти 10 тысяч золотых монет «Победоносец». Общая сумма похищенного составила около 2 млрд рублей. Подробности неудавшейся аферы выяснила «КП-Петербург».

Анна Андрейченко работает в банке с 2012 года. Её отделение специализируется на продаже монет и работает допоздна, привлекая туристов. В 2025 году она заметила, что курс золота стремительно растёт. Если в августе 1 кг стоил около 3400 долларов, то к январю 2026 года цена поднялась до 5400 долларов. Это стало поводом для разработки преступной схемы.

Андрейченко решила использовать разницу в курсе для обогащения. Она привлекла к схеме двух менеджеров Марину Полежаеву и Дарью Елькину. Вместе они начали выносить из хранилища по 300 монет за раз. Каждую ночь женщины выносили монеты и передавали их посредникам. Посредниками стали четверо мужчин: трое из них были коллекционерами и инвесторами, с которыми Андрейченко была знакома, а четвёртый муж её лучшей подруги.

Посредники сдавали монеты в банк, получая за них наличные деньги. Затем они покупали новые монеты у частных инвесторов или чёрных дилеров и возвращали их в хранилище. Таким образом, на бумаге недостачи не было, но у посредников оставалась разница несколько сотен тысяч рублей с каждой ходки.

Схема работала до тех пор, пока курс золота не изменился. В 2026 году покупка монет у чёрных дилеров стала дороже, чем продажа монет в банк. В результате вместо прибыли банкирши получили недостачу.

Анна Андрейченко призналась, что они заработали всего около 2 млн рублей за период с августа по декабрь 2025 года, её посредницы поменьше. Однако в 2026 году они начали терять деньги. Проверка обнаружила недостачу, и все трое были задержаны.

Интересно, что все 8 893 украденные монеты так или иначе вернулись в банк. Никто из женщин не пытался вывести их за границу или спрятать. Анна Андрейченко объяснила это надеждой, что сможет продолжать зарабатывать на разнице в курсе.

Сейчас организатор схемы находится в СИЗО, а её подельницы под домашним арестом. Им грозит до 10 лет лишения свободы по статье о краже в особо крупном размере.

Посредников, покупавших монеты у чёрных дилеров, могут привлечь к ответственности за участие в преступной группе и незаконном обороте драгоценных металлов. Им может грозить наказание в виде лишения свободы также на срок до 10 лет.

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Теги:
Банки Деньги Кража
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