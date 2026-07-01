Экс-директора нижегородской фирмы обвиняют в мошенничестве на 19 млн рублей Происшествия

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора организации, занимавшейся переработкой и утилизацией отходов. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

По данным следствия, компания, строившая автомобильные дороги, заключила с коммерческой фирмой договор на сбор, транспортировку и обезвреживание отходов. Исполнителем по контракту выступала организация, которую возглавлял подозреваемый.

Как считают правоохранители, руководитель подготовил фиктивные акты о выполнении работ по утилизации отходов 3 класса опасности и передал их заказчику. На основании этих документов на счет фирмы были перечислены более 19 млн рублей.

Следствие полагает, что полученными средствами мужчина распорядился по своему усмотрению. Речь идет о деньгах, выделенных на замену трамвайных путей в Нижнем Новгороде в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также проверяет возможную причастность других лиц и дополнительные эпизоды.

Ранее сообщалось, что нижегородца осудили за мошенничество при строительстве дома для ветерана СВО.