Девять человек эвакуировались из горящего дома в Володарском районе

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В поселке Центральном Володарского округа сгорел многоквартирный дом. О происшествии сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Пожар произошел вечером 30 июня на улице Комсомольской. На месте работали пять расчётов. До прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались девять человек, в том числе двое детей.
Площадь пожара составила 750 квадратных метров.
Причины возгорания устанавливаются.
Ранее сообщалось, что один человек погиб при пожаре в многоквартирном жилом доме на бульваре Мира в Нижнем Новгороде.
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