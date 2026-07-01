Девять человек эвакуировались из горящего дома в Володарском районе Происшествия

Фото: МЧС по Нижегородской области

В поселке Центральном Володарского округа сгорел многоквартирный дом. О происшествии сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожар произошел вечером 30 июня на улице Комсомольской. На месте работали пять расчётов. До прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались девять человек, в том числе двое детей.

Площадь пожара составила 750 квадратных метров.

Причины возгорания устанавливаются.

Ранее сообщалось, что один человек погиб при пожаре в многоквартирном жилом доме на бульваре Мира в Нижнем Новгороде.