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Происшествия

Девять человек эвакуировались из горящего дома в Володарском районе

01 июля 2026 09:24 Происшествия
Девять человек эвакуировались из горящего дома в Володарском районе

Фото: МЧС по Нижегородской области

В поселке Центральном Володарского округа сгорел многоквартирный дом. О происшествии сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожар произошел вечером 30 июня на улице Комсомольской. На месте работали пять расчётов. До прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались девять человек, в том числе двое детей.

Площадь пожара составила 750 квадратных метров.

Причины возгорания устанавливаются.

Ранее сообщалось, что один человек погиб при пожаре в многоквартирном жилом доме на бульваре Мира в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Володарский район МЧС Пожар
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