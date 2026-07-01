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Нижегородцу грозит пожизненный срок за попытку сбыта 2 кг метадона

01 июля 2026 15:33 Происшествия
Нижегородцу грозит пожизненный срок за попытку сбыта 2 кг метадона

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Нижнего Новгорода, обвиняемого в покушении на сбыт наркотического средства в особо крупном размере.

Материалы направлены в Володарский суд для рассмотрения по существу, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По версии следствия, в ноябре 2024 года мужчина получил в интернете предложение о работе с высоким заработком и согласился, несмотря на ее противозаконность. В его обязанности входило забирать оптовые партии наркотиков, фасовать их дома на более мелкие и разовые дозы, а также распространять через закладки на территории Нижнего Новгорода и области.

В апреле этого года обвиняемый получил в мессенджере координаты оптовой закладки в Ленинградской области. Взяв автомобиль у знакомой, он забрал запрещенные вещества и направился в Нижний Новгород для последующей фасовки и сбыта.

На 348-м километре трассы М-7 «Волга» в Володарском округе мужчину задержали правоохранители. Во время осмотра машины были обнаружены и изъяты два полимерных пакета с наркотиками — метадоном общей массой около двух килограммов.

Уголовное дело было возбуждено по частям 4, 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств).

Обвиняемый был заключен под стражу. Нижегородцу грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее мы сообщали о том, что полицейские обнаружили домашнюю наркоплантацию у жителя Дзержинска.

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Теги:
Володарский район Наркотики Уголовное дело
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