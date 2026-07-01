Теплоход с пшеницей сел на мель у Городца

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Нижегородская транспортная прокуратура организовала проверку после происшествия с теплоходом «Нальчик».
Судно село на мель на Волге недалеко от Городца, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
По предварительным данным, инцидент произошел днем 1 июля. Теплоход перевозил груз пшеницы.
В результате происшествия никто не пострадал. Судовой ход не перекрыт, а специалисты проводят работы по снятию теплохода с мели.
Прокуратура проверяет соблюдение требований законодательства в сфере безопасности судоходства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее сообщалось, что новое электросудно «Петергоф» вышло на прогулочные маршруты в Нижнем Новгороде.
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