Теплоход с пшеницей сел на мель у Городца Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская транспортная прокуратура организовала проверку после происшествия с теплоходом «Нальчик».



Судно село на мель на Волге недалеко от Городца, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, инцидент произошел днем 1 июля. Теплоход перевозил груз пшеницы.

В результате происшествия никто не пострадал. Судовой ход не перекрыт, а специалисты проводят работы по снятию теплохода с мели.

Прокуратура проверяет соблюдение требований законодательства в сфере безопасности судоходства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что новое электросудно «Петергоф» вышло на прогулочные маршруты в Нижнем Новгороде.