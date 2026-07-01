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Происшествия

Теплоход с пшеницей сел на мель у Городца

01 июля 2026 20:18 Происшествия
Теплоход с пшеницей сел на мель у Городца

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская транспортная прокуратура организовала проверку после происшествия с теплоходом «Нальчик».

Судно село на мель на Волге недалеко от Городца, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, инцидент произошел днем 1 июля. Теплоход перевозил груз пшеницы.

В результате происшествия никто не пострадал. Судовой ход не перекрыт, а специалисты проводят работы по снятию теплохода с мели.

Прокуратура проверяет соблюдение требований законодательства в сфере безопасности судоходства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что новое электросудно «Петергоф» вышло на прогулочные маршруты в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Городецкий район Прокуратура Судоходство
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