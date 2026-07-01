Обвиняемого в смертельном ДТП в Богородском районе заключили под стражу

Богородский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу водителю грузового самосвала, обвиняемому по делу о смертельном ДТП. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
Напомним, авария случилась днем 27 июня на 431-м километре трассы Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород.
По предварительным данным, 27-летний гражданин Армении за рулем грузовика Shacman проигнорировал знак «Обгон запрещен», пересек сплошную линию разметки и выехал на встречную полосу.
Тогда произошло столкновение с автомобилем Kia SLS. 52-летний водитель и находившаяся в салоне легковушки пассажир скончались на месте. Сам водитель грузовика получил травмы.
Мужчине предъявлено обвинение по части 5 статьи 264 УК РФ — нарушение ПДД лицом, управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Суд постановил заключить обвиняемого под стражу до 26 августа 2026 года включительно. Постановление в законную силу пока не вступило.
Ранее мы сообщали о том, что массовая авария с 18 автомобилями парализовала богородскую трассу у деревни Ольгино.
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