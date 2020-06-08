Теплоходы без пассажиров

Пассажирский флот в этом году еще не вышел в плавание. Из-за пандемии навигация, которая должна была начаться 26 апреля, откладывается. Некоторые туристы уже переносят путевки на 2021 год, а капитаны ждут, когда можно будет выйти в рейс. “Были любимые маршруты, а теперь любой маршрут станет любимым, лишь бы выйти в навигацию, - рассказывает капитан теплохода “Лунная соната” Алексей Быков. - На моей памяти такого не было, а я работаю с 1986 года”. Первый рейс должен состояться 21 июня. Сейчас команда теплохода готовит план эксплуатации судна в новых условиях: рассадка в ресторане, санитарная обработка, соблюдение дистанции между пассажирами. В затоне Память Парижской Коммуны побывала Анастасия Макарычева.