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Фоторепортажи

Теплоходы без пассажиров

08 июня 2020 17:30  [86]

Пассажирский флот в этом году еще не вышел в плавание. Из-за пандемии навигация, которая должна была начаться 26 апреля, откладывается. Некоторые туристы уже переносят путевки на 2021 год, а капитаны ждут, когда можно будет выйти в рейс. “Были любимые маршруты, а теперь любой маршрут станет любимым, лишь бы выйти в навигацию, - рассказывает капитан теплохода “Лунная соната” Алексей Быков. - На моей памяти такого не было, а я работаю с 1986 года”. Первый рейс должен состояться 21 июня. Сейчас команда теплохода готовит план эксплуатации судна в новых условиях: рассадка в ресторане, санитарная обработка, соблюдение дистанции между пассажирами. В затоне Память Парижской Коммуны побывала Анастасия Макарычева.

Теплоходы без пасажиров
Теплоходы без пасажиров
Теплоходы без пасажиров
Теплоходы без пасажиров
Теплоходы без пасажиров
Теплоходы без пасажиров
Теплоходы без пасажиров
Теплоходы без пасажиров
Теплоходы без пасажиров
Теплоходы без пасажиров
Теплоходы без пасажиров
Теплоходы без пасажиров

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